Pide Elba Esther investigar a Juan Díaz de la Torre

Cd. de México.- Tras ser interrogado durante casi 7 horas ante un juez federal, la defensa de Elba Esther Gordillo solicitó que la PGR indague a Juan Díaz de la Torre por presunta falsedad en declaración, derivado del testimonio que rindió este jueves en calidad de testigo.



Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, informó lo anterior al concluir el interrogatorio del líder del SNTE en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad, en el juicio que se instruye a Gordillo por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos.



"Le preguntamos si conocía a Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez -coacusados de Elba en el mismo proceso- y Díaz de la Torre respondió que solamente los conocía de los juzgados, cuando había ido a las audiencias, pero nosotros le exhibimos un amparo que él presentó para no ser citado a declarar y donde dijo que uno de los motivos por los que no debía ser citado era su amistad con Isaías Gallardo, a quien decía conocer de años", dijo Del Toro.



"Se le preguntó si había librado un cheque a nombre de los 3 coacusados y dijo que no; enseguida se le exhibieron dos cheques que libró en favor de Nora Guadalupe Ugarte. Por eso se solicitó que se diera vista a la PGR por falsedades en declaración para que se investigue a Díaz de la Torre".



La audiencia inició a las 11:00 horas en el recinto judicial ubicado en un edificio contiguo del Reclusorio Oriente y concluyó alrededor de las 17:45 horas. Durante el desahogo del testimonio de Díaz de la Torre, Gordillo estuvo presente a través del sistema de videoconferencia desde su habitación del Hospital María José Roma, ubicado en la Colonia Roma de esta ciudad.



De acuerdo con el litigante, al líder gremial también lo cuestionaron sobre la legalidad de los depósitos bancarios que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en favor de los tres ya mencionados presuntos operadores financieros de la maestra y que también se encuentran presos.



"Del dinero dijo que todos los cheques que él firmó fueron emitidos de acuerdo con las finalidades del sindicato y si eso es así, allí hay cheques que están en la acusación y por consecuencia son legales", comentó.



La audiencia tuvo un final ríspido, ya que alrededor de las 16:30 horas Gordillo solicitó al juez Alejandro Caballero Vértiz un receso para tomar sus alimentos y tomar sus medicamentos preindicados, sin embargo, no le fue autorizado.



"El juez dijo que si ella se iba a comer, se perdería la audiencia y Elba también que era ridículo que la pusieran a escoger entre derecho a salud y defensa. El juez acordó no aceptar el receso y nosotros apelamos su acuerdo y pedimos copia para ampliar la denuncia contra el juez poe abuso de autoridad, porque es absurdo que se pierda una audiencia por estos motivos", agregó el litigante.



De acuerdo con Del Toro, una vez que un Tribunal Unitario resuelva esta apelación, se volverá a citar a Díaz de la Torre para concluir con el interrogatorio, debido a que quedaron pendientes muchas otras preguntas para el dirigente magisterial.