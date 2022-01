Pide unión y originalidad

El teatro me ha dado la oportunidad de estar vigente y tener una preparación única. No me visualizo como actor, sí haciendo teatro musical, que es distinto. Así me he preparado, he mejorado mi disciplina y mucho de eso lo he llevado a mis shows". Carlos Rivera, protagonista de José El Soñador

Luego de que los mexicanos brillaran por su ausencia en las principales categorías del Latin Grammy pasado, el tlaxcalteca aceptó que lo que los reimpulsará será la reintrospección del gremio hacia sus propias raíces.

"A final de cuentas, lo que el Latin Grammy más premia o toma en cuenta es la originalidad. A veces es difícil, y dices: ´Oye, yo también quiero tener un montón de miles de millones de views´.

"Pero es algo que, de entrada, hay que unirnos, mucho más. Ves el bloque colombiano, el puertorriqueño, es gigantesco. Casi todas las nominaciones se las llevan ellos", opinó el cantante, actor y compositor.

Egresado de La Academia, con varios sencillos número uno en Latinoamérica, y en vías de estrenar el musical José El Soñador como protagonista, Rivera compartió su percepción sobre lo que ha aprendido al haber participado ya como copresentador en los Latin Grammy y como invitado en muchos de sus eventos.

"El reguetón no es de nosotros, no lo traemos en la sangre. Eso no es mexicano. Yo me fui por otras partes, otras vías, con un rollo urbano, pero más mexicano.

"Para nosotros es como una puerta, una oportunidad, que, si sabemos hacerlo, lo vamos a lograr camino a las nominaciones", acentuó el intérprete de "Te Esperaba" y "Me Muero".

Por esto, subrayó, cree que es indispensable que muchos mexicanos retomen sus raíces o que la industria voltee a ver a nuevos talentos que tienen propuestas distintas, como Humbe o Ale Zéguer, quienes tienen una visión muy distinta del reguetón.

"Hay talentos con propuestas muy diferentes, muy de la época, y espero que en su momento (los mexicanos) logremos hacer ese bloque que, fuera del regional, no (entra)", puntualizó el artista, quien grabó "100 Años" con Maluma.

Tras haber cerrado el Guerra Tour en la Arena Ciudad de México, y anticipando cómo le dará continuidad a su disco Leyendas, que editó el año pasado, el famoso dijo que se esmerará en ofrecerle piezas de calidad a su público.

Además, la también estrella de redes sociales confía que no esté tan lejano el estreno de la película del español Carlos Saura El Rey de Todo el Mundo, en la que colaboró con la canción "Calavera" y en la banda sonora en general.

"Fue una gran experiencia y ya quiero que la vean. El solo hecho de haber escrito ´Calavera´ (con Alfonso G. Aguilar) fue genial. Es de las canciones más especiales (que he grabado).

"Aparte de la letra, el ritmo está basado en el huapango prehispánico, con fusión de cascabeles prehispánicos, chelos, mariachi, flautas, trompetas. y luego viene el guitarrón, la vihuela", platicó el cantautor, de 35 años.

Este 2022, el tlaxcalteca cumple 18 años de radicar en la Ciudad de México, y aseguró que ha sido la mejor experiencia para madurar personal y profesionalmente.