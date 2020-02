Pide secretaria de Función Pública paro de hombres para que no acosen

Ciudad de México.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.

A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras", escribió la funcionaria.