Pide respeto para Marcela Basteri

Ciudad de México

Durante un encuentro con la prensa, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre si conoce lo que ocurrió con Marcela Basteri.

"Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso porque es algo muy privado, muy personal, es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso...", contó "La Chule".

También aprovechó la idea de Luis Miguel de abrir su corazón a sus fans a través de la TV y dijo conocer detalles íntimos que rodean la vida de su ex amor, Luis Miguel:

"Lo único que puedo decir es que todo el mundo tiene derecho a contar su historia y la verdad es que yo respeto, conozco muy bien esa historia, personalmente, de una manera familiar y cercana... hay algunos memes que me dan risa, otro que no porque la gente se burla y no me da gracia...", comentó.