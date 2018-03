Pide Peña Nieto honradez en su sucesor

Perote, México.- El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México requiere que su sucesor cumpla con honradez, experiencia y honorabilidad.



"Creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle, honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden", dijo.



Por ello, confió en el juicio de los mexicanos para elegir bien al próximo Ejecutivo federal.



Incluso, recordó que a él le revisaron desde dónde nació hasta las novias que tuvo.



"Los candidatos estarán sujetos a un enorme escrutinio, quien se mete a política, somos bien observados, nos ven todos los días, nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado, desde el día que nacimos, cómo nacimos, qué hicimos, qué novias tuvimos, cuáles no, a quiénes dejamos, quiénes se quedaron en el camino, ¡todo!", expresó.



Peña Nieto reiteró que su Gobierno no intervendrá en el proceso electoral.



"Somos un Gobierno democrático y en esta convicción, hoy lo quiero decir de manera categórica: el Gobierno de la República no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso político electoral, será absolutamente respetuoso de los contendientes en el proceso electoral", sostuvo.



Al argumentar que tocaría el tema electoral "de ladito" para no ser sancionado por el INE, el Mandatario dijo que se requiere que el próximo Presidente lleve a México por un rumbo de estabilidad y orden.



Peña inauguró un almacén granelero con el Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes.