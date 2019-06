Pide Ochoa cambiar formato de Copa Oro

Cd. de México.

Guillermo Ochoa sí quiere Copa Oro, pero cada cuatro años.



El arquero del Tri consideró que el formato del torneo de Concacaf debe cambiar a beneficio de que la Selección Nacional dispute otras competiciones sin necesidad de que se empalmen, ejemplificando la edición de 2017, cuando Juan Carlos Osorio formó dos plantillas para encarar la Copa Oro y la Copa Confederaciones.



"Estábamos en Confederaciones, no debía jugarse esa Copa Oro (2017), se debe jugar cada cuatro años.



"Siempre hay cuestionamientos de que porque ganas 5-0 quiere decir que la otra Selección era muy mala. Y si ganas 1-0, ¿por qué no goleas?", dijo Ochoa en entrevista con ESPN.



Además, el portero aprovechó para destacar el estilo de juego que emplea Gerardo Martino con el Tri y la seriedad que pone para ganar la Copa Oro 2019.



"El 'Tata' hace que el otro equipo se preocupe por ti, no cambiar tu forma de juego en base al otro rival, que muchas veces con el profe (Juan Carlos) Osorio sí lo hacíamos, que cambiábamos nuestra forma de juego, nuestra formación en base al oponente.



"Es un torneo oficial y cuando te pones la playera de la Selección, sea oficial, sea amistoso, tienes un compromiso. Es una copa (Copa Oro) que, en nuestra zona tenemos la oportunidad de levantar el título como jugador en tu Selección que no a todos se les puede dar eso, muchas veces en Sudamérica a pocos jugadores se les puede dar la Copa América, en Europa también la Eurocopa y, bueno, a nosotros nos tocó esta zona y es bonito levantar un título con tu Selección", sentenció.