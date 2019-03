Pide mujer de 104 años ser arrestada para estar en "el lado equivocado de la ley"

Anne Brokenbrow, una centenaria británica que vive en un hogar geriátrico de Bristol, confesó tener un sueño poco convencional: "ser arrestada".

"Tengo 104 años y nunca he estado en el lado equivocado de la ley", manifestó Brokenbrow.

De acuerdo con medios locales, la peculiar voluntad de la anciana se dio a conocer luego de que una organización benéfica invitara a los residentes del geriátrico a participar en un evento en el cual todos escribieron en una hoja de papel sus deseos y sus datos personales y depositaron el papel en una urna. Las peticiones fueron colgadas en un "tendedero de los deseos", ubicado en varios locales de una red de tiendas de abarrotes. Esto, con el ánimo de que los compradores que quisieran se animaran a hacer realidad los deseos de los adultos mayores.

Our first and second washing lines are up! Big thanks to co-op for helping get started. Glouchester road in #bristol is the place to see them. Stay tuned to see some of our exiting wishes! #thecoopway pic.twitter.com/zLR4KUac1S

El deseo de Anne resultó tan sorpresivo e inusual que llamó la atención de los medios y de la Policía local. Los agentes accedieron con gusto a complacerla y prometieron que el próximo 20 de marzo será esposada y detenida.

Brokenbrow ha sido una de las primeras beneficiadas con esta propuesta, que inició el pasado 1 de marzo en varios hogares de ancianos de Bristol y ha favorecido a miles de personas en otros condados del Reino Unido. La lista de deseos de otras personas como Anne incluye un paseo en Rolls-Royce, la visita a un club de motocicletas, un masaje y una charla amigable, o abrazar a un perro caniche.

Exciting news! We're getting ready to launch our #wishingwashingline in March, look out for them in some of your fave #GloucesterRoad Co-ops...



We have loads of these wish boxes in #bristol #carehomes, ready for you to fulfill ??#makeeverymomentcount pic.twitter.com/oF4u17kPGN