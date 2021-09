Pide Ejército a ciudadanos denunciar la delincuencia

Cd. Victoria, Tam.- El comandante de la Octava Zona Militar en Tamaulipas el general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, hizo un llamado a la población para que denuncie – de manera anónima – delitos en los que se encuentre involucrado el Crimen Organizado, como sería el caso del tráfico de migrantes.

"Traficar migrantes es un delito pero ser un migrante no es un delito, todos somos migrantes, todos tenemos a alguien allá en el vecino país, a un familiar, el tránsito del migrante debe de ser regulado, debe ser seguro, ordenado, y si no existen esas condiciones para los migrantes debemos rescatarlos", señaló el comandante de la Octava Zona Militar, "los seis estados fronterizos tienen una estrategia, las personas que trafican con humanos ellos no se detienen porque les genera muchísimo dinero".