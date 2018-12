Pide diputada federal un equilibrio en presupuesto

Del 13 al 15 de diciembre se espera recibir el paquete presupuestal federal para el próximo año, por lo que legisladores, esperan que el recorte no afecte los proyectos para el Estado y que exista un equilibrio.

Primero se hablaba que se recortaría un 30 por ciento del presupuesto, pero ahora se prevé que sea un 20 por ciento.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por el Partido Acción Nacional, comentó que cada comisión va hacer revisión de los proyectos que se recibieron y debatir.

La afectación sería en el tema del agua, ganadería y agricultura, educación, aunque no hay nada en concreto.

En el caso de Tamaulipas el presupuesto del año pasado, fue de 55 mil millones, por lo que prevén que al menos se quede en la misma cantidad para que no se afecte a los programas.

"Nos queremos traer un muy buen resultado a Reynosa, y también al Estado, estimamos que si no se nos autoriza más de lo que esperamos, al menos se respeten el presupuesto que se obtuvo en el 2018 para poder cumplir con el programa de trabajo que se tiene en Tamaulipas", dijo.

Diputada. Nohemí Alemán Hernández.

La legisladora, recalcó que hay muchos compromisos que hizo el nuevo gobierno federal, con programas sociales, por lo que el presupuesto que se va recortar va para este tema.

"No estamos en contra de que se apoye, nada más que haya un equilibrio para que los temas de infraestructura no se vean limitados porque hay muchas necesidades, no sólo en nuestro Estado y ciudad, carreteras, pavimentaciones, llevar agua a comunidades y colonias", expresó.

La legisladora comentó que tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo, por lo que prevén trabajo en las siguientes semanas.