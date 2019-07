"PF estaba mal acostumbrada, por eso la protesta"

CIUDAD DE MÉXICO.

En medio de las protestas de Policías Federales (PF), que acusan reducción de salarios, bonos y por obligarlos a formar parte de la Guardia Nacional (GN), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Policía Federal se echó a perder en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y por eso la protesta.

"Hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la Policía Federal, se echó a perder sobre todo cuando pasó a Gobernación, ahí se relajó la disciplina y cometieron muchos abusos, entonces estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien sobre todo los de arriba".

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional dijo que los Policías Federales tienen todo el derecho de manifestarse, pero calificó como "mentira" que se les haya reducido sus salarios o que se les obligue a formar parte de la Guardia Nacional.

"No se va a despedir a nadie, no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando a cabo para que los elementos Policía Federal pasen a la Guardia Nacional es voluntario y sí reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional, si no los reúnen no van a ser despedidos".