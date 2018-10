Persiste el problema de escasez del agua

El desbasto de agua en la colonia Campestre Sector Ébanos cada vez se agrava más y las familias están desesperadas y no hayan a quien recurrir para que alguna autoridad los escuche y les dé una solución definitiva.

"Un vecino fue en días pasados a exponer la situación a la Comapa y le dijeron que si salía agua todavía entonces no había problema y bueno aquí hay veces que no sale ni una gota y en la regadera menos", se quejó Fabiola Bustos Sánchez.

Se trata de 40 familias las que ni siquiera pueden bañarse con agua de la regadera porque no alcanza a subir.

"Si apenas sale una poquita de las llaves que tenemos en los patios, pues cuándo creen las gentes de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que va a subir el vital líquido a una altura de 1.50 metros o más", dijo la ama de casa.

Aquí ya no sabemos qué hacer porque ni el municipio y tampoco los funcionarios de la Comapa nos hacen caso y bueno sería que por lo menos enviaran camiones pipa para que nos la distribuyan para utilizarla por lo menos para lavar trastes o ropa.

El asunto es realmente problemático y muy difícil para todos nosotros que no entendemos el por qué no nos atienden si aquí también pagamos los recibos por el consumo aún cuando casi no disfrutamos del servicio que debiera ser eficiente y para toda la ciudadanía, terminó diciendo Bustos Sánchez.