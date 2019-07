Persiste el desempleo, crece el ambulantaje. Cada vez más se suman a la informalidad

Las ventas no siempre son buenas, que en ocasiones no sacas ni lo que inviertes en una paca de ropa o artículos eléctricos, lo que los tiene preocupados, pues si no hay venta no pueden abastecerse de nueva mercancía . Jaime González, comerciante

Díaz Ordaz.- La falta de empleo en la ciudad, nunca ha sido novedad, y es un problema al que se enfrenta la ciudadanía día con día, muchos habitantes de esta localidad han tenido que emigran a otros lugares, e inclusive hasta al vecino País, es por ello que quienes permanecen en este lugar han optado por buscar una solución al desempleo.

Muchos han optado por entrar al negocio del "tianguis", pues hasta ahorita y según testimonios de los mismos diazordacenses es la opción más viable.

Ahora ya no es tan fácil conseguir artículos de segunda mano, pues cada vez es más complicado cruzar al vecino país a surtirse de productos.

A consecuencia de ello, deben de conseguir sus artículos en territorio mexicano, claro, más caros, por lo que han tenido que elevar sus precios, pero no tanto debido a la gran competencia.

Es normal ver durante en el transcurso de la semana, casas o banquetas abarrotadas de ropa de segunda mano.

"El comerciante Jaime González, dijo en entrevista para EL MAÑANA, que las ventas no siempre son buenas, que en ocasiones no sacas ni lo que inviertes en una paca de ropa o artículos eléctricos, lo que los tiene preocupados, pues si no hay venta no pueden abastecerse de nueva mercancía.

Antes podías encontrar en las pulgas del otro lado playeras y pantalones a dólar y lo vendías a 20 o 30 pesos y le ganabas, ahora el dólar casi está a 20 pesos y ya nada es de a dólar, por eso no es muy buena idea ir al otro lado", expresó el comerciante.

El sector ambulante es el más cruel de los negocios, ya que sus propietarios carecen de seguro social o programas de apoya para mejorar su calidad de vida.

"Sería bueno recibir apoyo del gobierno y no me refiero a despensas o dinero si no que nos otorgue la oportunidad de poder crecer comercialmente", manifestó.

El comercio ambulante no es muy benéfico para los establecidos, pero si bien es cierto ayuda un poco a la eco nimia de los consumidores.