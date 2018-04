Persiste el conflicto en escuela primaria. Directora impide ejerzan docentes su función

Río Bravo, Tam.- Este martes por la mañana, nuevamente salió a relucir conflicto en primaria José María Morelos y Pavón, en donde la directora Adriana García Marroquín, nuevamente impide que maestros ejerzan su función, como es el caso de la docente Yadira Carrillo de primer grado, a quien por segundo día consecutivo, se le restringe ingresar a dar clases al aula.

El argumento de la directora, es que existe un oficio en donde a Carrillo mentora de primer grado, se le "pone a disposición", por lo que tiene que dejar el plantel, pero el documento carece de sellos, según la agraviada.

Hay que señalar que esta es por lo menos, la tercera o cuarta ocasión, que la directora crea un conflicto con los padres de familia y docentes del plantel ubicado en la colonia Popular, denunció el ama de casa Adriana Maldonado, quien tiene un hijo en el grupo en cuestión.

Tanto el ama de casa, entrevistada como la maestra afectada, quien dijo llamarse Yadira Carrillo, indicaron que la directora con su actitud, violenta el derecho constitucional al trabajo de la docente, consagrado en el Artículo 5 de la Constitución.

Igualmente el día lunes se violentó el derecho de los niños de primer grado a recibir educación que contempla el artículo 3 de la Carta Magna, pues permanecieron encerrados en el aula y uno de los menores, hizo sus necesidades fisiológicas en el pantalón.

Según los afectados, el conflicto inició desde el lunes alrededor de las 9:00 horas repitiéndose este martes desde las 8:00 horas, cuando la directora García Marroquín, suplantó a la maestra quejosa.

"Nuevamente la directora el día de hoy martes 24 de abril da indicaciones a la maestra de nombre Liliana Herrera quien no tiene plaza y no es idónea para la SEP, para no permitirle a la profesora Yadira Elizabeth Jaramillo Garcés ejercer su profesión", dijo una de las madres de familia.

Por otro lado, la maestra afectada dijo que "la directora entró al salón dando instrucciones a la maestra Liliana Herrera, que ella era la maestra y la que va impartir las clases, se los dice a los niños, y en el momento toma el teléfono y habla a Ciudad Victoria, donde informa que ingresé al salón de clases y estoy sentada en mi cubículo prendí la computadora, cosa que sólo la destapé y la limpié. Me toma una fotografía para enviarla.

La maestra Liliana no dejaba que cerrara la puerta, y le dije:

"maestra en ningún momento la voy agredir, y se plantó en la entrada de primer grado para no permitir las clases", expresó.

Hay que señalar que García Marroquín, el pasado lunes llegó al grado de incluso, que asignó a uno de los padres de familia, para obstruir el paso al aula.

ARRIBA. La maestra Yadira Carrillo, llegó el martes a laborar pero otra docente suplantaba su lugar.

ENCADENAN. La dirección se encontraba cerrada con cadenas y candado.

MUESTRA. La docente agraviada mostró documento con apoyo de la mayoría de los padres de familia.

-

SUPLANTA A MENTORA

Ahora, la directivo suplanta a la maestra Jaramillo, no obstante que esta mostró un documento en que se plasmaron las firmas de la mayoría de las madres de familia, quienes la apoyan.

En visita al plantel, no se pudo localizar a la directora, debido a que la versión de los padres y maestros, es que el sindicato cerró con cadenas y candado la oficina, lo cual fue constatado en gráficas.

Por último, la afectada declaró que: "hacemos un llamado a la SEP, a Héctor Escobar, secretario de educación a que venga personalmente arreglar el caso ya que la directora se vale de tener excompañeros de generación en el jurídico de Ciudad Victoria y fue por ello que la resolución del conflicto origen de esta situación quedó a su favor", asentó.