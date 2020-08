Perro roba la dentadura postiza de su dueña

La dueña de un perro publicó un video que se volvió tendencia en redes sociales, ya que en se ve cuando descubrió que su travieso cachorro había robado su dentadura postiza y la llevaba puesta.

El perro llamado Milo de raza Jackapoo, consiguió la dentadura postiza de su dueña de un cajón de la mesa de noche, de donde la sacó y no dudó en colocarla en su boca.

Stacie Owen, de Llandudno, Gales, es la dueña del perrito de ocho meses que terminó desconcertada pero también llorando de la risa cuando vio lo que había hecho su mascota.

Al ver la escena tan sorpresiva a la vez que divertida, la mujer decidió fotografiar y grabar a su mascota. Posteriormente, compartió las instantáneas y el video en redes sociales, los cuales no tardaron en volverse virales.

Al parecer, a Milo le han gustado sus nuevos dientes, ya que se da la vuelta y huye cada que su dueña intenta quitarle la dentadura postiza.

De acuerdo con el portal "Daily mail", Owen señaló que Milo ha aprendido recientemente a abrir cajones, por lo que está causando un gran caos en su casa gracias a su nuevo talento. Es por ello que ahora, su dueña debe estar atenta y no dejar ningún objeto importante en cajones que su mascota pueda abrir, o que puedan ser peligrosos para su mascota.

"Me preguntaba por qué estaba tan callado, ya que no es normal en él. Sin embargo cuando posteriormente lo encontré en el dormitorio con la vieja dentadura postiza de mi madre entendí todo", dijo la mujer.

"Le gusta llevarse las cosas a la boca, se siente muy orgulloso cuando tiene algo. Siempre que salimos a caminar, él siempre traerá algo a casa".

De acuerdo con la cuenta personal de Owen en Instagram, se gana la vida ofreciendo sus servicios como cuidadora de mascotas. De igual manera, en su cuenta pública regularmente imágenes de los perros de los que se encarga mientras sus familias trabajan.

Tal es la fama de este pequeño y adorable cachorro, que ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, en el que es descrito como un ladrón de dentaduras postizas, amante de los palos.

Entre los miles de comentarios que tiene el video en las redes sociales, algunos agradecen al pequeño perro por brindarles un momento de diversión "Gracias, me hizo reír, mi perro hizo esto y me oriné... ni siquiera podía hablar. Me alegraste el día. Esta risa es exactamente lo que necesitaba hoy. Es el más lindo".

La cuenta de Instagram miloandhismohawk actualmente cuenta con 149 publicaciones y 880 seguidores.

Como se señaló anteriormente, Milo es de la raza Jackapoo, la cual surge como resultado de la mezcla entre un Jack Russell y un caniche miniatura, el toy poodle. De igual forma, su temperamento y apariencia pueden ser heredados del padre o de la madre.