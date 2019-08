Permitirá INE a transgéneros votar sin ser discriminados

Tampico, Tam.- El Instituto Nacional Electoral mediante un nuevo protocolo ahora permitirá que las personas transgénero voten aunque la fotografía de su credencial no coincida con su apariencia, así mismo los funcionarios de casilla los llamarán por su apellido y por nombre, esto para evitar la discriminación.

Lo anterior lo dio a conocer Marbella Bernal Robles presidenta de la asociación Conexión Joven AC., dijo que esta determinación se ha tomado en base a que este sector también tiene la libertad de votar, pues además es una obligación cívica a la que en anteriores comicios se les impedía emitir el sufragio porque no concordaba la imagen de la credencial con su imagen.

"Ya no hay ese problema, antes quien iba a votar no le permitían porque no concordaba nombre con imagen y muchas veces se les discriminaba y no los dejaban, ahorita con ese protocolo el INE ha buscado garantizar el voto y sumar a esta gente de la comunidad trans a que ejerzan su derecho como ciudadano sin que tengan ningún problema de discriminación y estigmatización”.

Además informó Bernal Robles que ahora en las votaciones se les exhorta a que llamen a los ciudadanos sólo por su apellido y no se tome en cuenta si no coincide la foto con el nombre.

Indicó que en el sur de Tamaulipas tienen entendido que son unas 250 personas las que en pasadas votaciones han presentado el problema, sin embargo la cifra puede ser más elevada.

Por último, la entrevistada señaló que aunque ya hay la posibilidad de cambiar el nombre en el acta de nacimiento, para muchos transgénero no les es accesible, pues eso genera gastos aunque los trámites son literalmente gratuitos; el gasto que no logran solventar, es trasladarse a la Ciudad de México para cambiarse de nombre.