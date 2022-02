´Permiten´ a Rusia seguir exportando

Pero algunos, expertos, académicos y otros opinan que excluir la industria medular de la economía rusa esencialmente limita la eficacia de las sanciones, y podrían incluso endurecer la postura del presidente ruso Vladimir Putin.

"Las exportaciones energéticas lo son todo", expresó Adam Tooze, historiador de la Universidad de Columbia y experto en la política y la economía de Europa.

Los políticos en Estados Unidos y Europea "decidieron exceptuar al único sector que podría realmente ser decisivo. Yo no creo que Rusia no se da cuenta. Esto posiblemente les está diciendo que Occidente realmente no tiene ganas de pelear muy duro por Ucrania", añadió Tooze.

Como parte de unas gestiones internacionales, Biden el jueves anunció sanciones contra bancos y contra élites económicas rusas que restringen la venta de tecnologías que son vitales para el desarrollo económico y militar de Rusia.

Estados Unidos y Europea el sábado intensificaron las sanciones al anunciar planes para congelar las reservas del banco central de Rusia e impedir que ciertas instituciones financieras rusas usen el sistema internacional de pagos SWIFT.