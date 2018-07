Permanecen escuelas sin vigilancia policiaca

Valle Hermoso, Tam.

Las escuelas no están siendo vigiladas como los padres de familia pensaban durante este periodo vacacional, por lo que se han tenido que coordinar entre ellos mismos para verificar que las instituciones no sufran de daños o robos.

Leonor Mosqueda, Madre de familia de un estudiante de la primaria "Niños Héroes de Nacozari", la cual se ubica en la brecha 122 con carretera 82, dijo ayer que de los policías, ni sus luces.

"No se ha visto ni a una sola patrulla por estos lugares, esperábamos que la vigilancia durante el periodo vacacional se incrementara pero no ha sido así, entre nosotros mismos estamos cuidando la escuela, para que al iniciar el ciclo no les falte nada a nuestros niños", dijo la madre de familia.

Hasta este momento, no se ha reportado ante la Agencia del Ministerio Publico ningún robo o daño a alguna escuela de la ciudad, pero en años anteriores, es el día de regreso a clases, cuando los maestros y padres de familia, notan que hacen falta algunos artículos que con esfuerzo se adquirieron para la educación de los menores, entre ellos, computadoras, pantallas y aparatos enfriadores de aire.