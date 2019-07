Perjudicial para latinos pregunta de ciudadanía. Incertidumbre entre migrantes

McAllen, TX. - Temor. Si bien la Corte Suprema ha rechazado el intento de agregar una pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, no ha prohibido la inclusión de la pregunta en el futuro.

"La adición de una pregunta de ciudadanía sería perjudicial no solo para los niños, los latinos y los inmigrantes, sino también para las ciudades y estados en los que viven", dijo la presidenta y directora general de la Asociación de Investigación y Desarrollo Intercultural (IDRA), Celina Moreno.

"Para lograr un conteo de censo justo y preciso, continuaremos trabajando con nuestros aliados para garantizar que todos los niños sean contados y tengan acceso a oportunidades de educación excelentes y equitativas".

Los expertos del censo, predicen que el censo de 2020 resultará en un recuento menor que el conteo poblacional de años anteriores. Aunque el formulario del censo no incluirá la pregunta sobre la ciudadanía, advierten que el clima político actual podrían resultar en una menor participación de indocumentados o familias mixtas.

La Oficina del Censo recopila recuentos de personas a través de cuestionarios enviados por correo y, por primera vez en la historia del Censo de los Estados Unidos, los encuestados tendrán la opción de completar el formulario del Censo de 2020 en línea. Para aquellos que no completan su formulario por correo o en línea, la Oficina del Censo despliega a miles de encuestadores para visitar a los que no responden en sus hogares. Pero, todavía hay un gran número de personas que no completarán el formulario del censo y que no responderán a la puerta cuando un empleado del censo llegue a su casa. Las subcuentas del censo también afectan a los programas estatales.

"Incluso después de la decisión de la semana pasada, los gobiernos estatales y locales aún deben desplegar tantos recursos como sea posible para garantizar que el censo decenal constitucionalmente obligatorio logre un recuento completo", acoto Moreno. "Nuestra democracia se basa en recuentos precisos del censo y en un público educado".

La Oficina del Censo recopila recuentos de personas a través de cuestionarios enviados por correo.