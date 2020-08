Periodista denuncia la desaparición de su hija

Chilpancingo.

El reportero Rolando Sánchez Quintero denunció que su hija, una menor de 12 años de edad, desapareció desde el pasado sábado, en la comunidad de Portezuelo de Santa Cruz, en el municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero. Por la desaparición la Fiscalía General de Estado activó la Alerta Amber.

No obstante Sánchez Quintero pidió al gobierno de Guerrero y a la fiscalía que busquen a su hija, pues pese a que presentó la denuncia por desaparición ante el Ministerio Público, no la están buscando. El reportero explicó que hace años fue expulsado de su comunidad por denunciar abusos de los caciques del pueblo, por lo que no puede ingresar para buscar a su hija. De acuerdo a la Alerta Amber que publicó la FGE, la menor es de complexión delgada, piel morena, vestía pants gris y huaraches cafés.