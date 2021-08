Perfila serie de Gloria Trevi

Así lo compartió la productora a cargo del proyecto, Carla Estrada , quien comentó que, pese a ser la historia de la cantante, buscará equilibrarla de forma que no se incline la balanza sólo de un lado.

La bioserie sobre Gloria Trevi no juzgará ni victimizará a ninguno de los involucrados.

"Definitivamente no vamos a estigmatizar a nadie. Ya han sido mujeres muy juzgadas, y espero que en la serie ya no hagamos eso, sino que contemos una historia y no juzguemos a personas que fueron criticadas durante mucho tiempo", afirmó Estrada, en entrevista.

Según indicó la productora, aún no inicia la etapa de preproducción, por lo que el casting sigue siendo una incógnita.

Ante los rumores de que Aracely Arámbula sería la protagonista de dicho proyecto, Estrada salió al paso.

SIN PROTAGONISTA AÚN

"Me encantaría porque me encanta Aracely, pero la verdad es que aún no tenemos nada en concreto.

"Nos vimos hace unos días en Acapulco, pero la verdad fue más disfrutar del momento: comimos, platicamos, pero nada de trabajo", expresó.

Por el momento no ha tenido acercamientos con Sergio Andrade ni con Mary Boquitas; tampoco se decide si involucrar el problema legal que mantiene la intérprete de "Todos Me Miran" con la periodista Paty Chapoy.

"Nosotros estamos trabajando e investigando, estamos incluyendo a muchas personas que nos han querido dar entrevistas, otros no, algunas nos han dado datos muy interesantes.

"Me impresiona que tantos videos y entrevistas que he visto y Gloria siempre se mantiene al margen, con excepción de una etapa en la que defiende mucho lo que estaba viviendo y después se mantuvo mucho tiempo callada. Esta es la primera vez que realmente está hablando sobre su vida", sostuvo.