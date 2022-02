"Pensé que no me infectaría por estar vacunado"

Entre los municipios con más demanda están Huixquilucan y Ecatepec.

De esa cantidad de tamizajes, el 100 por ciento de los usuarios refirieron estar vacunados contra el virus, pero también reflejaron un desconocimiento sobre el propósito del fármaco.

De la totalidad de las pruebas, el 40 por ciento de los usuarios salieron positivos.

"Es común, (la gente les dice) 'si ya me puse la vacuna, cómo voy a ser positivo', les respondemos, 'pues sí, señor, hay reinfecciones hasta cada mes', en las personas que atendemos no hemos encontrado personas no vacunadas.

"Mucha gente pensó que con la vacuna no se iba a contagiar. Yo creo que mucho tiene que ver la cultura de desinformación o poca información que vertimos hacia la población", señaló.

Las pruebas rápidas que aplica personal de la institución son de antígenos, con hisopados nasofaríngeos.

El costo de cada tamizaje va de los 350 a los 450 pesos, lo cual depende del área socioeconómica donde se ubique la delegación.

El proyecto surgió como una propuesta para ofrecer el servicio a bajo costo.

"Casi todo converge en el punto del descuido que podemos presentar como paciente, como persona que no tenemos el cuidado, dos personas o tres personas se reunieron en alguna cita, con algún síntoma positivo, nadie tuvo cuidado y contagios.

"Y que la gente no entiende, vaya, que nos debemos colocar todos el cubrebocas, la gente anda en la calle sin cubrebocas. En todos lados (hay gente sin cubrebocas), no es solamente de un municipio, es cultura general", indicó el coordinador.

Rafael Tejeda, subcoordinador Estatal de Socorros de Cruz Roja Edomex, resaltó que han presentado un ligero incremento en cuanto a los servicios prehospitalarios que ofrecen paramédicos a personas que presentaban síntomas.

En lo que va del año, en el Valle de México han dado aproximadamente 50 servicios en que los pacientes fueron trasladados a un hospital por alguna complicación.