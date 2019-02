Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre

Cd. de México.

Fuentes cercanas al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a la ex Primera Dama Angélica Rivera habrían confirmado que la pareja se separó el pasado mes de diciembre.



Según la revista ¡Hola!, el ex Mandatario vive en México junto a sus tres hijos, mientras que Rivera se fue a Estados Unidos con sus hijas.



La última aparición pública del matrimonio fue en enero, cuando asistieron al funeral de Alfredo del Mazo González.



El ex Presidente fue visto en días recientes en Madrid junto a la modelo mexicana Tania Ruiz.