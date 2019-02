Pemex recompró chatarra... y cara

NOTICIAS RELACIONADAS

Agencia Proceso.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, y bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, Petróleos Mexicanos gastó 26 mil 564 millones de pesos para comprar las empresas Agronitrogenados (ProAgro) y Grupo Fertinal; de este monto, ya se perdieron 21 mil 174 millones de pesos, es decir, más de mil millones de dólares.

Tan sólo en 2017, Pemex Fertilizantes registró 13 mil 552 millones de pesos de "pérdida integral" y tendrá que gastar 8 mil 466 millones de pesos para que las plantas que compró a ProAgro y Fertinal operen con normalidad, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se esfumaron cuatro de cada cinco pesos gastados. Pemex reconoció que compró Fertinal con un sobreprecio de 4 mil millones de pesos y que no rehabilitaría tres de las cinco plantas de ProAgro, lo cual implica que 4 mil 206 millones de pesos más se tiraron a la basura.

El 14 de enero de 2014 Pemex compró ProAgro y su planta de Coatzacoalcos a Altos Hornos de México (AHMSA) –de Alonso Ancira– por un total de 442 millones de dólares, a pesar de que sus instalaciones llevaban 14 años sin operar y, en opinión de la ASF, contenía maquinaria "chatarra": 60% de ésta era inservible.

Grupo Fertinal y ProAgro nacieron en 1992 de la privatización de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), entonces la empresa nacional de fertilizantes.

Más de dos décadas después, ambas fueron recompradas en un estado deplorable por Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, como parte de su plan de "reactivación de la producción de fertilizantes en México".

En los últimos cuatro años Pemex gastó 14 mil 998 millones de pesos en ProAgro –entre ellos 8 mil 271 millones de pesos para rehabilitar la maquinaria, aunque sus cinco plantas siguen sin operar ni producir insumo alguno– y tardará 16 años en reembolsar los cerca de 13 mil millones de pesos que le costó la adquisición del Grupo Fertinal.

SOBORNOS Y VUELOS

En ambos casos Pemex firmó contratos que le perjudicaban y sucedieron cosas difícilmente explicables.

Respecto a Fertinal, Pemex Fertilizantes aceptó pagar un dividendo de 51 millones de dólares a sus accionistas, que ellos mismos se otorgaron dos meses antes de concretarse la venta. La mayor parte de este dividendo fue pagado "en efectivo", según las actas de la empresa. La subsidiaria de Pemex también reembolsó los 406 millones de dólares que Fertinal debía al Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, ambas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

Sobre la relación entre Lozoya y AHMSA, la reportera Jesusa Cervantes documentó en este semanario que el exdirector de Pemex utilizó a su gusto algunas aeronaves que mandó comprar por 2 mil 445 millones de pesos para vigilar los ductos de Pemex. En algunas de ellas Lozoya viajó en 54 ocasiones en helicóptero a la Torre GAN en Polanco, donde Ancira tiene sus oficinas.

Según la organización periodística Quinto Elemento Lab, un mes después de celebrarse la compra de Agronitrogenados –el 17 de febrero de 2014– AHMSA transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, una sociedad offshore operada por la empresa brasileña Odebrecht para repartir sobornos a funcionarios de distintos países.

La misma sociedad offshore depositó 5 millones de dólares a la cuenta bancaria de Zecapan, SA, otra sociedad de papel que, según tres exdirectores de Odebrecht, pertenecía a Lozoya Austin. Ante la justicia de Brasil, los tres exdirectivos confesaron que pagaron 10.5 millones de dólares de sobornos al exdirector de Pemex. Lozoya negó haber recibido sobornos de Odebrecht y de AHMSA.

El primer depósito de la offshore a Zecapan, SA, llegó el 3 de diciembre de 2013, un día después que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para un primer contrato de modernización de la refinería de Tula, en Hidalgo. Pemex le otorgó el contrato sin licitación de por medio y en los siguientes tres años le entregó más de 4 mil 254 millones de pesos para la obra. Pagó además un sobrecosto de 953 millones de pesos, según la ASF.

DESASTRE INDUSTRIAL

En dos reportes de auditoría publicados el pasado miércoles 20, la ASF hizo un diagnóstico aterrador sobre la viabilidad de Pemex Fertilizantes.

En uno de ellos, la ASF realizó un estudio financiero de la subsidiaria de Pemex al cierre de 2017. Todos los indicadores salieron negativos: el órgano fiscalizador determinó que la empresa "no fue rentable" e incluso que hubo una "destrucción de valor" de 3 mil millones de pesos.

En una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la ASF mostró inconsistencias en los estados financieros de Pemex, pues ésta reportó que su filial tenía un patrimonio de 26 mil 564 millones de pesos y a la par informó a la SHCP que dicho patrimonio era de sólo 17 mil 485 millones de pesos. El organismo fiscalizador no pudo explicar esta variación de más de 9 mil millones de pesos.

Cuando Pemex Fertilizantes compró Fertinal, ambas empresas acordaron un precio de 209.2 millones de dólares. Pemex regateó y el despacho Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, SC, que representa el gabinete Deloitte en México, finalmente estableció el precio en 203 millones 487 mil pesos.

Revira Emilio Lozoya





>Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, asegura: "en lo personal, yo no autoricé la compra" de Grupo Fertinal, sostiene que no hubo "ninguna" irregularidad en dicho proceso y asegura que "jamás" se ha reunido con Fabio Massimo Covarrubias Piffer, el empresario que poseía la mayor parte de las acciones de aquella empresa. "No lo conozco", insiste.

> En respuesta a un cuestionario escrito que le envió Proceso, Lozoya –acusado por exdirectivos de Odebrecht de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos– recalca que la compra fue autorizada el 26 de octubre de 2015 por el Consejo de Administración de Pemex, "donde en mi función de director general de Pemex no contaba con voto en la decisión".