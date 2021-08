Peligro ambiental en colonias

Los malos olores intensifican el problema. "Ya no sabemos qué hacer, hemos hablado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Comapa ), al ayuntamiento, a servicios primarios y nadie viene, es insoportable, porque el agua se está acumulando, pasan los vehículos levantan el agua, la avientan a las casas", mencionó Maria Guadalupe, vecina afectada.

Han pasado ya más de 15 días desde que la avenida Camino Real que conecta a las colonias Solidaridad, Campestre y Esfuerzo Nacional denunciaron una fuga de aguas negras que se prolonga por al menos 10 calles, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta de reparación.

La corriente de aguas negras se ubica a un costado del Hospital Materno Infantil, por lo que el tránsito es constante, de personal médico, enfermos, familiares, taxis, transporte público y otros. "Yo le aviso a la gente que no puedo pasar por ahí porque está la corriente de aguas negras, que voy a buscar otras calles, ya que se están formando baches, y luego hay alcantarillas abiertas, no me voy a arriesgar a caer", explicó José taxista del sector.

Entre las calles afectadas está Jalisco, Sinaloa, Noruega, Alemania, Austria, Morelos y Campeche.

Al ser una calle en declive, las aguas negras han formado corrientes. "Ojalá que las autoridades puedan atender, ayudarnos a no vivir así, con las altas temperaturas los olores se hacen más intensos", insistió Maria Guadalupe.

...Y OTRO CALVARIO

Un angustioso llamado a través de EL MAÑANA efectuó la señora Alma Mireya Hernández, residente de la calle Ricardo Flores Magón en la colonia Ferrocarril Poniente, pues desde hace un mes y medio su vivienda se encuentra invadida de aguas fétidas que provienen de la red de drenaje sanitario en la calle.

Desde entonces el predio que ocupa su hogar se encuentra convertido en una laguna de aguas residuales que han provocado padecimientos en la piel, vías respiratorias, pues con el calor los olores son insoportables.

No hay un metro de tierra seco, todo está anegado de las aguas residuales y los reportes como llamados a la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado han sido infructuosos.Por lo que solicitó la intervención de EL MAÑANA para elevar su clamor de respuesta a las autoridades y procedan a resolver la contingencia sanitaria en su casa.

Indicó, que en al menos dos ocasiones se han presentado dos cuadrillas de trabajadores de la Comapa, pero al observar la dimensión de la emergencia en su casa, argumentan que no cuenta con botas aislantes para meterse a desazolvar el drenaje sanitario.

Las aguas residuales brotan en el sanitario del interior de su casa y los olores penetran todo, así como los zancudos por las noches que les impiden descansar.

La corriente de aguas negras abarca varias calles, se evidencia detrás del Hospital General de Reynosa.

Cuadrillas de Comapa se han presentado, pero argumentan no tener botas para hacer su labor en aguas sucias.