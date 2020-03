Peligran un millón de pymes por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

Estás empresas dan empleo a más de 3 millones de trabajadores, según los Censos Económicos 2019. Las empresas con una antigüedad de hasta dos años son en su mayoría de tamaño micro (1 millón 87 mil 399), ya que tienen entre 0 a 10 trabajadores. Mientras que las que tienen de 11 a 50 empleados son 28 mil 722. Y las unidades económicas que tienen de 51 a 250 personas son 2 mil 11.

Todas estas empresas no sobrepasaban los dos años al momento del Censo. Pero las empresas jóvenes, que tienen de 3 a 5 años suman 721 mil 975, las cuales también se encuentran en periodo de sobrevivencia en el mercado. Una encuesta aplicada por el Centro de Competitividad de México advirtió que 77 por ciento de las Mipymes podrían dejar de operar en menos dos meses, y 87 por ciento estimó que perderán ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos. Rocío Abud, directora del CCMX señaló que hay sectores que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria y no tienen las herramientas para superar la crisis. Agregó que una de las características de estas empresas es que no tienen un acceso rápido al financiamiento, mientras que las empresas más grandes solucionan sus problemas de liquidez con líneas de crédito. "El sector más vulnerable y que más muere es el de la micro que nace por necesidad.

En el País, 9 de cada 10 emprendimientos nacen por esta causa, esto aunado al nivel de educación que tienen los empresarios que inician estos emprendimientos los vuelven emprendimientos de comercio", subrayó Abud.