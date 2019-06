Peleas de perros... todavía existen

Todos sabemos que los perros se pelean a veces. No es bonito, no es agradable, pero sucede. Es posible que incluso tu perro haya tenido una pelea que otra, con otro de tus perros, o con el de un vecino, de un callejero... Sucede, y a veces, algunas peleas son una manera natural de resolver sus diferencias (me estoy refiriendo a las peleas inofensivas, los escarceos que realmente no llegan a hacerse daño).

Pero hoy te voy a hablar de otra clase de peleas. De esas peleas en que al gente apuesta. Peleas de perros entrenados para matarse unos a otros.

Sí, amigo. Hoy en día, esa práctica repugnante y cruel de peleas de perros clandestinas (pues están prohibidas en casi todo el mundo) todavía se practican. A día de hoy hay personas que adquieren e incluso crían perros de "razas potencialmente peligrosas" para entrenarlos para matar.

Esta es una de las principales razones por las que hay tanto control sobre estas razas. No porque esos perros sean peligrosos en sí mismos... sino porque sus dueños todavía pueden obligarlos a participar en esta monstruosidad.

¿Qué crees que pasa por la mente de estas personas que torturan a los perros y los maltratan para que luego sean agresivos contra todo lo que se mueva, y así peleen entre sí hasta la muerte? ¿Qué clase de castigo debería haber para monstruos así?

Con información de Perro Obediente