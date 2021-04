Peleadores de AMM no saben boxear: Chávez

"Es un arma de doble filo. Muchos piensan que los de la UFC no le puede ganar a un boxeador. Es una presión para mí porque según (los de AMM ) no saben boxear", expresó el púgil de 35 años de edad.

Eso sí, JC admitió que no puede confiarse ante una figura del UFC. El sudamericano ya ha boxeado antes - tiene marca de 1-1-, pero no tiene el bagaje del sinaloense, quien es un ex campeón mundial de peso Mediano.

"Es un riesgo para el que va a cambiar a boxeo que el que boxea. (Silva) ha boxeado y debe saber lo que hará, y es una leyenda de las artes marciales del UFC. Me prepararé para pelear con el mejor. No menosprecio a ningún rival. (Anderson) es una persona que sabe pelear, que es inteligente y tiene experiencia".

En la otra esquina, el brasileño de 45 años, quien tiene más de 46 pleitos en AMM, está feliz de pelear en México y que dará todo para vencer a Chávez.