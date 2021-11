Peláez confirma a Leaño como técnico de Chivas para 2022

El futuro para las Chivas en el Apertura 2021 es incierto. Arañan el repechaje con 19 puntos, a falta de un partido, pero en el seno rojiblanco ya piensan también en el Clausura 2022.

Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, anunció que Marcelo Michel Leaño dejará de ser el técnico interino para tomar las riendas del equipo el próximo año sin importar lo que suceda este certamen.

"He tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones y por eso me gustaría explicarles mucho más a detalles", explicó mediante un video el directivo rojiblanco.

Asimismo, señaló que en caso de no clasificar a la Liguilla será un rotundo fracaso para el Guadalajara.

"Una vez que termine nuestra participación en el presente torneo, ofreceré una conferencia de prensa para hablar del tema. Tengo la confianza en que vamos a clasificar y estoy consciente que en caso de no hacerlo será un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad".

Peláez asegura que es la mejor decisión por diversos factores y adelantó que habrá ajustes en la plantilla ya pensando en el proyecto de Marcelo Michel.

"Es importante que sepan que la decisión se quede como responsable es algo bien pensado y estudiado, he tratado de ser analítico en la toma de decisiones. Hay factores que provocan que sea lo adecuado desde mi perspectiva. Directiva, jugadores y cuerpo técnico estamos poniendo todas nuestras energías para terminar este torneo. Una vez que definimos al director técnico, terminaremos de evaluar cuáles son los ajustes que requiere nuestra plantilla de cara al 2022", concluyó.

Números en Chivas. Desde que Leaño llegó al Guadalajara para encarar el Clásico Nacional ante el América, los números de las Chivas han dejado mucho qué desear.

El Rebaño suma únicamente seis puntos en siete partidos, producto de tres empates (América, Xolos y Cruz Azul) y una victoria (Toluca).

Asimismo, han convertido sólo cuatro goles por cinco que tienen en contra.

MIGUEL PONCE APLAUDE CONTINUIDAD DE RICARDO PELÁEZ

El lateral izquierdo Miguel Ponce, aplaudió la determinación que tomó el dueño de Chivas Amaury Vergara en que continúe Ricardo Peláez como director deportivo del equipo, ya que la continuidad siempre será buena y se están haciendo cosas importantes, que desgraciadamente dice, no han podido plasmar en resultados pero está seguro que llegarán con esta determinación porque hay certidumbre en todos los aspectos. "No era un tema que tuviéramos en la cabeza, la verdad no sabíamos la situación de Ricardo, pero el que lo ratifiquen es una buena noticia para el grupo y realmente nos compromete, porque realmente él con el cuerpo técnico armaron este equipo, entonces tenemos un compromiso y si seguimos aquí es por ellos. La noticia viene bien para tomar consciencia de lo que hemos dejado de hacer, para que este partido que viene, será difícil pero hay que sumar de tres porque no hay de otra si queremos seguir vivos y es ganar sí o sí".