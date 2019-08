´Pegan´ victorenses más a la mariguana

Cd. Victoria, Tam.- La pérdida de los valores, el fácil acceso a las redes sociales y la normalización del uso de la mariguana en la sociedad han originado que esta yerba sea la sustancia ilícita adictiva más consumida por los jóvenes victorenses; en este sentido tanto el Congreso de Tamaulipas como el Gobierno del Estado llevan a cabo acciones conjuntas para contrarrestar esa tendencia.

"Es una forma en que los jóvenes se desvían del estudio, de llevar una vida sana, el trabajo que se está haciendo de parte del Congreso de la mano con el Gobierno del Estado ha sido bueno y esperemos que acabando el sexenio se vea reflejado en una juventud más sana", señaló la diputada local por el Distrito 15, Issis Cantú Manzano, "ahorita en Ciudad Victoria, el dato que yo traigo es que la sustancia que más se consume es la marihuana, empezando desde la secundaria y la edad es indefinida".

La mariguana contiene una sustancia conocida como tetrahydrocannabinol (THC), la cual produce un efecto analgésico entre leve y moderado entre sus consumidores, además, provoca relajación, alteración de los sentidos visual y auditivo, fatiga y estimulación del apetito, "yo he visto jóvenes que la consumen y la verdad, aunque dicen que puede ser medicinal, tal vez sí, pero no de la manera como la consumen; he visto como se pierden y como se quedan como idos", además cuenta con más de cien químicos relacionados con esta sustancia, y más de 500 compuestos en total.

"Estamos naturalizando tanto el uso de la marihuana que los jóvenes ya lo ven como algo real, es por eso por lo que el Congreso de la mano con Gobierno del Estado estamos trabajando para enfocarlos en cosas más sanas como son los deportes, el estudio, algunos cursos y algunos talleres como es el Ajedrez".

En la presente Legislatura se han promulgado reglamentos como el de la Niñez, Juventud y Adolescencia para tratar de disuadir a los jóvenes de esta y otras sustancias adictivas, "los valores que hemos estado perdiendo en la familia, los jóvenes se la pasan en las computadoras, que se la pasan ideando cosas que no deben, son factores que han influido mucho para que los jóvenes vayan y se refugien en este tipo de drogas", agregó la diputada Cantú Manzano.