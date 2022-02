Pegan de madrugada: le roban la camioneta

Cuando el padre de familia salió de su vivienda que se encuentra ubicada en la calle Querétaro de la colonia Rodríguez, la unidad ya no se encontraba.

La víctima dijo que un día antes la había dejado estacionada frente a su casa.

Al no encontrarla acudió a las instalaciones de Tránsito, pensando tal vez que la grúa la había levantado, pero no fue así, ahí le comentaron que no la tenían.

A la vez le recomendaron que acudiera ante las autoridades ministeriales a presentar formal denuncia por el robo de la unidad motriz.