Paty Navidad está de acuerdo en que Trump gane otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.

Paty Navidad en su cuenta de Twitter escribió que si Donald Trump vuelve a ganar la presidencia de Estados Unidos, los mexicanos estaremos mejor.

La actriz, quien no se sabe si lo que escribió fue en broma o en serio, está de acuerdo con uno de sus seguidores que aseguró lo que el mandatario quiere es que México crezca y se fortalezca, porque le conviene tener un vecino así, pese a que no es una buena persona.

Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y muchas de ellas era cuestionando a Navidad que si lo que había escrito era en serio, ya que muchos de sus fans no concuerdan con esta manera de pensar.

Pero esta no es la primera vez que Paty Navidad causa extrañeza en cuanto sus puntos de vista, ya que hace dos días subió otro tuit con un video en donde cuestiona si el cambio climático es una realidad o es un fraude.

Ahí una vez más la actriz causó polémica ya que le cuestionaron si las altas temperaturas, las intensas granizadas, temblores, lluvias, entre otros temas no son factores reales del calentamiento global.