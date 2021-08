Paty Manterola niega que haya vivido romance con Luis Miguel

Manterola ha utilizado sus redes sociales para deslindarse de todo lo que se dice en el capítulo sobre el personaje que reconoce también cree que tiene similitud con ella en esa época de los 90.

"Siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ´Everybody loves banana´ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi", detalló.

Pese a esta similitud, Manterola niega que lo que se retrata de ese personaje, nada tiene que ver con lo que ella vivió en esa época.

"Si ellos (la producción) están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida", detalló.

Por ello negó que ella haya tenido algún tipo de relación con Luis Miguel o lo hubiese acompañado a los lugares que presenta el capítulo de la serie de Netflix.

"Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado", consideró.

Finalmente la actriz dijo que no sabe si en algún punto contará su versión de lo sucedido y reafirma que no permitirá que se ponga en tela de juicio su integridad.

"Por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocer saben perfectamente quién soy en realidad. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo, merecemos respeto", expresó.

Finalmente Manterola detalló que hará valer siempre sus derechos, "existan producciones que ´cubriéndose´ detrás del término ´ficción´, sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros, los cuales deliberadamente señalan con otros nombres, pero de manera tan directa, agregando datos claros que hacen referencia tajantemente a personas de la vida real y sin su consentimiento".