Patricio Borghetti da positivo a COVID-19

A través de su cuenta de Instagram, Patricio Borghetti confirmó que tiene Covid-19.

"Confirmado, Covid-19. Me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos. Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma ni fiebre ni tos ni falta de aire".

En el video que publicó Borghetti en redes, explicó que los médicos le comentaron que el contagio aparentemente no fue en Madrid, como se había especulado, y no saben cómo se pudo haber contaminado ni quién de los dos se contagió primero.

Resaltó que ha tomado las medidas de higiene necesarias como lavarse las manos y usar gel antibacterial.

El conductor de Venga la Alegría se realizó la prueba luego de que se diera a conocer que su pareja, Odalys Ramírez, tenía coronavirus.

"Con la novedad de que Oda dio positivo por coronavirus. Estoy yendo al hospital para hacerme yo también la prueba. La doctora me dijo que había que asumir que yo también lo tengo.