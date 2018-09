¡PATADA INICIAL!

Filadelfia, E.U.

Antes que los Eagles de Filadelfia comiencen la defensa de su título, les queda un festejo más.

El primer estandarte de Super Bowl en la historia de la franquicia será develado delante de un lleno completo de fanáticos que esperaron lo que parece una eternidad por ese momento.

Y entonces a defender la corona.

El entrenador Doug Pederson y sus jugadores veteranos han hablado antes de esta campaña de la importancia de concentrarse en el presente si los Eagles quieren pasar a ser apenas el noveno equipo en repetir como campeón del Super Bowl.

El jueves por la noche tendrán un duro rival en el arranque de la temporada de la NFL. Los Falcons de Atlanta estuvieron apenas a 2 yardas de eliminar a los Eagles de los playoffs en la ronda divisional, pero el pase de Matt Ryan a Julio Jones fue incompleto en la esquina de la zona de anotación.

"Va a ser una gran noche", dijo Pederson. "Los fanáticos van estar locos y excitados. Va a ser grande desplegar la bandera. Va a haber una gran atmósfera. Este equipo, no obstante, entiende que se trata de una nueva campaña. Un nuevo equipo, un nuevo año".

Los Falcons entienden que estuvieron realmente cerca de avanzar al partido de campeonato de la Conferencia Nacional. Vencer ahora a los Eagles en su casa no va a compensar por la derrota en enero, pero el objetivo ahora es cerrar la campaña en Atlanta, donde se jugará el Super Bowl en febrero.

"Ellos tenían un gran equipo el año pasado", dijo Ryan. "Estoy seguro de que la atmósfera será buena, obviamente con ellos celebrando lo que hicieron el año pasado. Una vez eso acabe, nos corresponde a nosotros, nuestros 11 en el terreno contra los 11 de ellos".

Nick Foles remplazó al quarterback titular Carson Wentz y guio a los Eagles a su primer campeonato desde 1960 y fue consagrado como el Jugador Más Valioso del Super Bowl. Foles volverá a liderar el ataque, pues Wentz aún no ha recibido el alta de los médicos luego de una operación en diciembre para reparar lesiones en dos ligamentos en las rodillas.

Foles estuvo errático en la pretemporada, pero fue excelente en los playoffs. Alcanzó un rating de 115,7 como pasador, completó 72,6% de sus pases y lanzó para 971 yardas, seis touchdowns y una sola intercepción en tres triunfos en los playoffs.

"Tienes que encontrar tu ritmo", dijo Foles, que comparó su rendimiento como quarterback con sus días en el baloncesto. "Si voy ahora a jugar un partido callejero de baloncesto, no voy a ser muy bueno, porque no lo he hecho e mucho tiempo. Pero si juego por un par de semanas, vuelvo a ser el que solía ser".