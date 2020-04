Paseos virtuales

Ciudad de México.

Explora estos lugares de manera remota y disfruta la cuarentena conociendo nuevos lugares, aprovecha los recorridos virtuales que hacen hacen más fácil viajar por el mundo.

Explora los parques temáticos, el centro y los museos de la ciudad y sus alrededores mediante estos recorridos virtuales.

EN FAMILIA

Los resorts de Disney alrededor del mundo se encuentran cerrados por ahora, pero la compañía está compartiendo varias divertidas experiencias en su canal de YouTube. No hay que perderse del paseo por la clásica atracción "It´s a Small World", en un clip grabado dentro de parques como Magic Kingdom en Florida. Además, puedes conocer a la nueva puercoespín que nació hace algunas semanas en el parque temático Disney´s Animal Kingdom.

https://www.youtube.com/channel/UC1xwwLwm6WSMbUn_Tp597hQ?reload=9

MUNDO MÁGICO

Conoce The Wizarding World of Harry Potter, uno de los mundos más recientes de Universal Orlando Resort. Puedes perderte un buen rato en el callejón Diagon, donde se venden varitas mágicas, dulces mágicos y mucho más; o dirigirte a la estación de King´s Cross, desde donde los jóvenes magos se suben al tren para llegar a la escuela de Hogwarts.

https://www.xplorit.com/orlando-florida/universal-studios-florida/the-wizarding-world-of-harry-potter-diagon-alley

DE PASEO POR EL CENTRO

Toma un recorrido por Lake Eola, un icono del centro de Orlando, a bordo de un barquito con forma de cisne. El lago está rodeado por una acera de aproximadamente 1.5 kilómetros de largo, por lo que es un espacio ideal para hacer ejercicio, caminar en familia o iniciar un recorrido para la ciudad.

https://www.xplorit.com/orlando-florida/lake-eola-park/lake-eola

AL MUSEO

El Charles Hosmer Morse Museum of American Art se localiza en la ciudad de Winter Park, a unos 15 minutos del centro de Orlando en auto. El atractivo principal son las piezas del artista Louis Comfort Tiffany (1848-1933), mundialmente famoso por su trabajo en vitrales. Dentro de la página web del museo se pueden observar dos videos sobre la colección. El primero, "A Legacy for the Community", cuenta la historia del recinto, mientras que "The Tiffany Chapel: A Masterpiece Rediscovered", explora una impactante capilla que fue presentada en 1893 en Chicago y que ahora se exhibe de manera permanente en el Morse Museum.

http://www.morsemuseum.org

VIDA ANIMAL

Todos los días entre lunes y viernes a las 14:00 horas (tiempo de Orlando), Central Florida Zoo & Botanical Gardens está realizando una serie de transmisiones en vivo para Facebook en las que cuenta sobre los animales que viven ahí. Se han realizado transmisiones, por ejemplo, sobre especies amenazadas como la tortuga de la Florida y la paraba frente roja.

https://www.facebook.com/CentralFloridaZoo