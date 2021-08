Pasa trago amargo

"Yo me he divertido increíble, maravillosamente, me ha ido bien porque obviamente todo es aprender, cuando te toca mandil negro es cuando más práctica tienes", señaló Paty, a las afueras del set de grabación ubicado en el Estado de México.

"Me considero una persona con muy buen sazón, me encanta la cocina, no tengo práctica, no lo hago normalmente, pero no le tengo miedo, me gusta experimentar y es lo que aquí estamos haciendo".

Navidad nunca había estado en un reality y estaba segura de nunca hacerlo hasta que llegó "MasterChef celebrity".