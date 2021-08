Pasa sin pena ni gloria en NY

En dicha publicación, el cantante menciona que solo una mujer mexicana le dijo que era el imitador de Arjona, pero que él estaba más alto porque el verdadero era chaparrito.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez", escribió al pie de su publicación.

En su estancia entre los andenes del Metro el guatemalteco vistió un pantalón, camisa y chaleco oscuro, tenis casuales y un sombrero, así como unos lentes de sol.

Aunque al momento de interpretar su música nadie se acercó a escucharlo y tampoco lo reconocieron, en los comentarios de su publicación se puede leer "Que oportunidad tan grande perdieron", "Yo sí te hubiera reconocido" o "En el de Buenos Aires no te pasaría eso".