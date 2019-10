Paran labores por falta de pago

Río Bravo.

La mañana de este martes, empleados del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (SIIINIFAP) del Campo Experimental Río Bravo, realizan Asamblea Nacional (paro de labores, con base en el Artículo 9° de la Constitución) en protesta por la falta del pago del retroactivo del incremento al salario del 3.35 y del 1.8 de las prestaciones, autorizado a partir del 01 de febrero del 2019.

Es una asamblea Nacional de protesta que realiza el Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP, en toda los campos y sitios Experimentales, la cual inicio a las 10:00 y concluye a las 12:00 horas, informa el delegado Sindical del SIIINIFAP del Campo Experimental Río Bravo M.C. Mario Marin Silva Serna, y el subdelegado M.C. Victor Maya Hernández.

Dicho incremento y retroactivo se pagaba en años anteriores en el mes de julio, pero los meses fueron pasando y es fecha en que no se les otorga el pago, por lo que están demandando no solamente que se les liquide el adeudo pendiente, sino que sea durante el transcurso de la semana, y no que les vayan a hacer lo mismo de prolongarlo por más tiempo pretendiendo liquidar en el mes de diciembre