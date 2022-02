Para Lewandowski vale más el premio The Best

El polaco recientemente ganó por segundo año consecutivo el reconocimiento de la FIFA, mientras quedó segundo en la entrega que da la revista France Football.

"He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del futbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión".