Papá de Octavio Ocaña afirma que a su hijo lo querían levantar

"Está claro como el agua, claro que ellos fueron, estoy muy indignado, lo que quiero es justicia. Está más claro que el agua, ellos (policías) sembraron todo eso. Lo van a pagar muy caro desde arriba hasta abajo, quien caiga".

"Son gente que no están preparados para eso, son policías de pueblo, no federales, no son preparados para eso, son gente inepta, ignorante, saben lo que hicieron. Ellos persiguieron a mi hijo porque lo querían robar, secuestrar, lo querían levantar".