Papá de Britney abandona su tutelaje

"No obstante, incluso cuando el señor Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública contra su hija por su servicio continuo como tutor sería lo mejor para ella", se lee en el documento legal.

"Entonces, aunque debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el señor Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para prepararse para una transición ordenada a un nuevo tutor".

Se añadió que de hecho, antes de que Britney contratara a su actual defensor legal, el abogado Matthew Rosengart, James presuntamente ya había estado trabajando en la transición de su puesto con el ex abogado de la intérprete de "Circus", Samuel D. ingham III, quien dimitió al caso hace semanas.

A través de un comunicado, Rosengart indicó que aunque tanto él como su firma de abogados se alegran de que James haya tomado la decisión de abandonar la tutela, les entristece por los supuestos constantes ataques que hizo contra su clienta.

"Nos complace que el señor Spears y su abogado hayan admitido hoy en una presentación que él debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney. Sin embargo, estamos decepcionados por su continuos ataques vergonzosos y reprensibles contra la señora Spears y otros", afirmó.

"Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre la conducta del señor Spears, y otros, durante los últimos 13 años, mientras él cosechó millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del señor Spears en el futuro cercano. Mientras tanto, en lugar de hacer acusaciones falsas y dar golpes bajos a su hija, el señor Spears debería permanecer en silencio y hacerse a un lado de inmediato".

En la primera audiencia que le permitieron estar presente, que se llevó a cabo a finales de julio, Britney afirmó a la corte que aparentemente había sufrido varios abusos por parte de su familia, principalmente de su padre, y de otros miembros de su equipo desde que comenzó su tutela, en 2008, los cuales la llevaron a estar inestable.

Reveló, entre otras cosas, el tutelaje le había impedido formar una nueva familia con su actual pareja, el entrenador personal Sam Asghari, ya que se le había insertado, en contra de su voluntad, un dispositivo intrauterino para evitar quedar embarazada.

También señaló que su equipo solía hacerle tomar píldoras y drogas para mantenerla tranquila y estable durante sus conciertos, sobre los que no le dejaban opinar ni dar ideas, y que aquellos medicamentos solían dejarla peor cuando sus efectos terminaban.

"He mentido y dicho a todo el mundo: 'Estoy bien y soy feliz'. Es una mentira. Pensé que si me decía eso lo suficiente posiblemente pudiera ser feliz, porque he estado en negación. He estado en shock. Estoy traumada", expresó entonces.

"Ya sabe: fíngelo hasta que lo logres. Pero ahora estoy diciendo la verdad, ¿sí? No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan molesta que es enfermizo. Y estoy deprimida. Lloro cada día".