Paola Longoria se corona al doble

Una perseverante Paola consumó por la mañana su cuarto título individual universal en el Campeonato Mundial de Raquetbol Guatemala 2021, al vencer a la estadounidense Kelani Lawrence por parciales de 15-6 y 15-1.

Por la tarde, acompañada por Samantha Salas, la dupla mexicana venció en la Final de dobles a Erika Manilla y Rhonda Rajsich, de Estados Unidos, por pizarra de 15-14 y 15-16.

"Estoy súper feliz de recuperar el título mundial y ganar el cuarto en singles y en dobles (cuatro en cada categoría)", expresó emocionada Longoria. "Voy a seguir haciendo lo que me gusta y le doy gracias al Gobierno de Nuevo León, al equipo que lo hizo posible y a mi papá, que me aconsejó no prestarle la pelota a las rivales".

Longoria había cosechado los trofeos individuales en el 2012, 2014 y 2016; en el 2018 tropezó y se quedó con el segundo lugar.

"Es la cuarta ocasión que logramos el título juntas y 15 años de estar jugando; el triunfo sabe mejor después de un año tan complicado para todos", dijo Salas.

Ambas deportistas ahora priorizarán arribar a los eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 y los Panamericanos Santiago 2023.