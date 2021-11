Paga el Infonavit seguro por lluvias

En los ventanales fueron colocadas las listas de quienes recibieron la aceptación del instituto para la liberación del seguro, por lo que al momento de que confirmaron su nombre, acudieron a cobrar este cheque.

Cabe hacer mención que fueron dos inundaciones las que se registraron en esta localidad, la primera de ellas fue en julio de este mismo año y fue la más severas, provocando daños severos en algunas viviendas de fraccionamientos en donde los matamorenses aún siguen pagando su vivienda al Infonavit.

“Yo aparecí en la lista y pues me regrese a mi casa traje los documentos que me piden y ahorita ya estoy haciendo fila para que se me de el cheque y pueda acudir a cobrarlo al banco correspondiente”, dijo uno de los derechohabientes que estaba haciendo fila el día de ayer.

Para poder tener acceso a este beneficio, el beneficiado tiene que estar al corriente con sus pagos al instituto, además de presentar su CURP y copia del INE, de esta manera es como pudieron tener acceso al cheque del seguro que cubre parte de los daños ocasionados por las inundaciones del pasado mes de julio.