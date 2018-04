Padecen en Francia manifestaciones

Los sindicatos franceses lanzaron este jueves un nuevo pulso al Presidente, Emmanuel Macron, con 133 manifestaciones en todo el país en las que participan gremios como el ferroviario, el energético o el de funcionarios.



La Confederación General de Trabajadores (CGT) busca articular las diferentes luchas en cada sector con una movilización nacional e interprofesional, misma que inició en París.

"No creo en la convergencia de luchas", aseguró en la cadena BFM TV el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien estimó que no hay puntos en común entre las diferentes reivindicaciones sindicales.



La convocatoria de la protesta denuncia que, desde la llegada del actual Mandatario francés hace casi un año, el Gobierno y su mayoría parlamentaria no dejan de cuestionar el actual modelo social con el objetivo de instaurar, por la fuerza, una sociedad cada vez más injusta y desigual, la cual beneficia a los más ricos.



Los sindicatos trataron respondieron ya a la reforma laboral del Ejecutivo en varias marchas durante el pasado otoño, aunque la última, el pasado 16 de noviembre, apenas reunió a 80 mil manifestantes en todo el país, según informó la Policía.



La manifestación de funcionarios el pasado 22 de marzo congregó en cambio a 323 mil personas, según fuentes policiales, y 500 mil, de acuerdo con la unión sindical.



Asimismo, la protesta de este jueves coincide con un periodo de fuerte contestación social en los transportes y las universidades.

La huelga de ferroviarios contra la reforma de la empresa pública de trenes SNCF se ha convertido en el principal frente social del Gobierno de Macron y afronta su octava jornada, misma que ha obligado a suspender un tercio del servicio.



Además, la nueva ley de acceso a la universidad, adoptada en febrero, ha relegado por otra parte a miles de estudiantes, los cuales han bloqueado más de una decena de centros universitarios, el 21 por ciento de los 70 del país.



En el transporte aéreo, Air France anunció este miércoles su novena huelga en lo que va de año, en un intento de los trabajadores por conseguir por parte de la dirección un aumento salarial del 5.1 por ciento para compensar la pérdida de poder adquisitivo debida a la inflación.



La CGT y el sindicato Solidaires confían en construir un frente común que abogue por un aumento de los salarios y de las pensiones, el desarrollo de un empleo de calidad o la obtención de derechos colectivos de alto nivel.