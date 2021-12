Pablo Montero: Siempre en la mira; es un hombre de polémicas

DESPEDIDO DE LAS TELENOVELAS

Cuando se hacía la telenovela "El Vuelo de la Victoria", con Paulina Goto y Mane de la Parra, Pablo Montero era parte del elenco, sin embargo, por indisciplina, y hasta por los rumores de llegar en estado inconveniente, la productora, Nathalie Lartilleux, decidió sacarlo de la historia y meter en su lugar a Andrés Palacios. Por toda esta situación, tuvo que ofrecer una conferencia de prensa en la que negó que hubiera llegado en estado inconveniente al trabajo.

"Me siento muy consternado, muy triste, pues estaba muy comprometido. Llevaba tres meses preparándome para el proyecto, sin embargo, asumo las consecuencias de mis actos y no me queda otra más que aceptar la decisión". Refirió que esta falta que tuvo era porque un avión se retrasó y no pudo llegar al llamado.

Cuando estuvo en "Mi Corazón es tuyo", Pablo Montero también se vio envuelto en polémica cuando su personaje salió de la historia por un accidente. Se rumoró que era igualmente por problemas con el actor y la producción, sin embargo, reapareció capítulos más adelante y el actor siempre negó que hubiera una mala relación con Juan Osorio, el productor de la telenovela.

CRÍTICAS POR CANTAR MAL EL HIMNO NACIONAL

Este 2021, Pablo Montero volvió a ser noticia por cantar mal el Himno Nacional en el partido de ida en la final de futbol entre Santos Laguna y Cruz Azul.

"Que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor", cantó. Después de esto el artista tuvo que comunicarse con gobernación para pedir una disculpa, y ver si tendría que pagar una multa, pero lo cierto es que no tuvo que hacerlo.

ACOSO A CELIA LORA

Durante el reality de "La casa de los famosos", Pablo Montero estuvo en el programa al igual que Celia Lora, quien declaró que el cantante le había pedido tener sexo con ella desde que se conocieron.

"El otro día te pregunté si te acordabas cómo nos habíamos conocido, pues claro que no te vas a acodar, a mí no me digas de respeto, lo primero que me dijiste es ´siempre te he querido coger´, eso fue lo primero que me dijiste", le dijo a Pablo durante una discusión en la casa.

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL

En 2011, durante el programa Intervenciones, de A&E, Pablo Montero compartió cómo vivió su adicción a las drogas y al alcohol. Pese a que estuvo en tratamiento para desintoxicarse, compartió en esa ocasión que incluso pisó la cárcel.

"Tuve un problema difícil en Estados Unidos, fue una experiencia muy dura. Cuando me encontraba en un tratamiento para rehabilitarme de mis adicciones tuve una recaída y por culpa de eso estuve en la cárcel.

INFIDELIDADES Y VIDEOESCÁNDALOS

Con su exesposa, Carolina Van Wielink, Pablo Montero atravesó varias situaciones serias, incluso pese a ser padres de dos niñas y aunque trataron de salvar su relación, las infidelidades del actor fueron un detonante para su separación. Pese a que intentaron quedar en buenos términos, los problemas salieron a flote tiempo después.

En esta pandemia se recrudecieron los problemas entre Pablo Montero y su exesposa Carolina, y salieron a la luz diversos videos en los que Pablo le pedía ver a sus hijas pero ella se lo negaba, argumentando que viniera otro día. En los videos se ve a una de sus hijas tratando de mediar entre ellos y en otro video se ve a Pablo entrando a la casa y pidiéndole llevarse su comedor, mientras que Carolina dice que quiere golpear a su actual pareja.

En otro video, siendo el cumpleaños de Carolina y el día que le toca a Pablo Montero estar con sus hijas, el cantante llega acompañado para hacer valer su derecho, sin embargo, las niñas no quieren ir porque quieren estar con su mamá. En el acuerdo legal se especifica que si el cumpleaños de uno de los dos cae en el día que le toca al otro, las niñas pueden estar con la parte cumpleañera.

En una entrevista con "Ventaneando", Carolina dijo que Montero tiene una restricción en la que no puede acercarse.

