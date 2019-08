Pablo Lyle reaparece en misa con radical cambio de look

Cd. de México.

El actor de Mirreyes vs. Godínez mencionó al programa Suelta la Sopa que debido al proceso en su contra no podía realizar mayores declaraciones.



"Hay una investigación en camino, por lo tanto no puedo platicar con ustedes, pero estoy muy agradecido porque están pendientes", declaró el histrión.



La próxima audiencia de Pablo Lyle se llevará a cabo el próximo 22 de agosto.



El intérprete está acusado de homicidio involuntario, pues en marzo de este año golpeó a Juan Hernández después de una discusión de tránsito, el afectado murió días después en el hospital.