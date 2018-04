Ozuna se presentó con éxito en Monterrey

Tiene apenas 3 años de experiencia en el medio musical, pero Ozuna ya puede presumir abarrotar la Arena Monterrey con todo y el Pa'l Norte de competencia.



Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre real del reggaetonero, hizo retumbar el recinto con su nuevo tour ante que gozaron 13 mil 500 personas (cifra oficial), que le mostraron el sábado todo el cariño que le tienen.



Su estilo musical hizo olvidar a los asistentes la hora de retraso de su concierto, anunciado a las 21:00 horas, al momento de interpretar su famoso tema "Tu Foto".



"Buenas noches, Monterrey, México. Gracias por este cariño", dijo Ozuna para así dar inicio de lo que sería parte de una gran "Odisea".



Desde que salió en punto de las 22:00 horas, Ozuna prendió el ambiente con todo su estilo de reggaetón y trap que dejó felices a todos los presentes.



Después de agradecer a su público por atender su concierto, aún con el famoso Pa'l Norte a un lado, Ozuna hizo retumbar el recinto con su canción más sonada con la nueva artista Cardi B, "Tu Modelo", que los asistentes cantaron a la par.



"El Farsante" provocó que los fans se levantaran de su lugar para bailar y cantar.



Tanto disfrutaron los fans de este concierto, que Ozuna hizo que se todos se exaltarán con "Ahora Dice", "Me Niego" y "Se Preparó", con la que al terminar salió del escenario entre los gritos del público.



Un acto que impactó y emocionó aún más a los fans, fue cuando subió a Liam, un pequeño niño.



"Eso es lo que me prende para seguir haciendo música, gente como tú, Liam", expresó el cantante para después iniciar el tema "Una Flor", que fue hecha para todos los niños y mujeres que sufren de maltrato.



Con su famoso grito "Baby", el llamado "El Negrito de Ojos Claros" preguntó a la audiencia: "¿Dónde están las mujeres que rompen corazones?", para así comenzar a bailar al ritmo de la canción "Rompe Corazones".



Durante el concierto, los temas se cantaban solo hasta la mitad para después dar una pequeña pausa y seguir.



"Me hacen sentir como rey", expresó y al terminar esta frase siguió con temas como "Criminal", "Dile que Tú Me Quieres" y "Escápate Conmigo", creando un gran furor en la Arena.



Al momento de que "Escápate Conmigo" dejara de sonar en el recinto, todos pensaron que ya se había terminado el concierto, pero Ozuna regresó con "Si No Te Quiere" para ahora sí acabar con una gran ovación de su público mexicano.