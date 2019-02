Otra que desaparece

Madrid, España.

Tras las salidas de Rick (Andrew Lincoln) y Maggie (Lauren Cohan), The Walking Dead, recientemente renovada para una 10ª temporada, podría afrontar su futuro sin otro de sus personajes protagonistas. Se trata de Michonne, el personaje interpretado por Danai Gurira que, según las últimas informaciones, no habría cerrado su continuidad en el drama zombie de AMC.

El contrato de Gurira habría expirado al finalizar el rodaje de la novena temporada de The Walking Dead y, de momento, las conversaciones para su renovación aún no han fructificado. Las negociaciones de la actriz con AMC que se complicaron aún más debido a su estatus de actriz emergente con éxitos en su haber de la talla de la nominada al Oscar Black Panther o la hipertaquillera Vengadores: Infinity War, señala una información publicada por The Hollywood Reporter.

The Walking Dead regresa este domingo 10 de febrero. La novena temporada de la ficción creada por Robert Kirkman, que esta vez ha contado con Angela Kang como nueva showrunner, encara su recta final tras la desaparición del personaje de Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln.