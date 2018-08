Otra de Doña Cata

Río Bravo, Tam.- Luego de que Doña Cata, polémico personaje de Río Bravo, arremetiera contra una estudiante de enfermería en conocido súper mercado, volvió a hacer de las suyas, ahora agarrando a bastonazos a los pasajeros de un microbús de la ruta México 26, protagonizando un pleito contra todos con su expresivo y florido lenguaje y bastonazos correspondientes.

El día de ayer, un chofer de la ruta antes mencionada, que no quiso dar su nombre, se negó a brindarle el servicio del transporte colectivo, siendo aplaudido por los pasajeros por haber tomado esa decisión, a lo que la señora Cata, hoy conocida en redes sociales como #LadyBastonazos, se indignó y dijo que pondría una queja por discriminación ante las autoridades correspondientes.

Al preguntarle a Doña Cata sobre los hechos ocurridos la última vez, dentro del microbús, dijo: "Es mentira lo que dicen, no sé qué tienen en contra mía, nunca me he portado mal con nadie, solo que si me buscan me encuentran, yo no me dejo de nadie", expresó.

Cabe mencionar que aunque Doña Cata, negó todo, los hechos quedaron registrados en un vídeo que fue subido a las redes sociales y compartido por cientos de usuarios.