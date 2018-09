Osorio Chong pide dejar a autoridad caso Robles

Osorio Chong pidió a Morena no litigar el tema en los medios y dejar que las autoridades se hagan cargo del proceso, en caso de requerir una investigación.

"Se tiene que investigar desde los órganos correspondientes. Si hay fundamentos respecto a lo que se está señalando, tiene una vía legal. Yo creo que no debe estarse hablando a partir de medios sino a partir de hechos", expresó.



"Hay señalamientos que no han podido ser fundamentados y yo creo que hay que esperar".



Recalcó que actualmente no existe ningún proceso por los presuntos desvíos.



"Si hay pruebas y si la Auditoría Superior tiene algún elemento, la ley dice que lo tiene que presentar incluso hasta la PGR, hoy no está en ese proceso, solamente han sido notas en un medio pero nada que respalde ante lo que tiene que hacer la propia Auditoría Superior", indicó.



Respecto a la posible comparecencia de Rosario Robles ante el Senado, indicó que acudirá como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, pero no se acordó que ofreciera explicaciones por el desvío de recursos públicos.



"Viene a comisiones, a la glosa del informe. No se dio ningún acuerdo al respecto, ni siquiera hubo un planteamiento para ello", añadió.



Osorio Chong también negó que se propusiera ante la Junta la creación de una Comisión de Investigación para investigar el desvío de más de 700 millones de pesos en Sedesol y Sedatu como anunció el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.



"No hubo ningún planteamiento respecto a hacer un grupo especial para investigar", informó el senador priista.



Durante la sesión de la Jucopo, los legisladores acordaron citar a comparecer ante el Senado a los titulares de las secretarias de Hacienda y Crédito Público, Economía, Relaciones Exteriores y Gobernación.



El órgano de Gobierno informó que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se presentará el 25 de septiembre; el de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el 9 de octubre y el canciller Luis Videgaray Caso, el 11 de octubre y, aún sin fecha, el de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.



Los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal, de PAN, Damián Zepeda Vidales, del PRI; Miguel Ángel Osorio Chong; del PT, Alejandro González Yáñez, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, del PVEM, Raúl Bolaños y de Encuentro Social, Sasil De León Villard, acordaron también citar a reuniones de trabajo, en Comisiones, sin fecha definida, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Territorial y Urbano y de Desarrollo Social.



Además, por consenso ratificaron el Programa de Austeridad vigente y también se aprobó que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, se disponga de una barra de alimentos para las senadoras y senadores.